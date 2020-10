Obituário - 18 de outubro

Ademir Medici



18/10/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 15 de outubro

Afonso Ramos da Cruz, 90. Natural de Glória (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Alves da Silva, 90. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elice Farinasso Salvador, 89. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Geraldo Putini, 80. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sérgio Massami Kanno, 73. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Sara Ribeiro, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Martins Pereira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Grimaldi, em São Paulo, Capital. Cabeleireiro. Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edson Carlos Cometti, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Metalúrgico aposentado. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Batista de Sousa Silva, 40. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Vigilante. Dia 15. Cemitério Municipal de Nascente, em Araripina (Pernambuco).

Ronan Moreira da Mata, 50. Natural de Patos de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Comerciante. Dia 15. Cemitério Municipal de Areado (Minas Gerais).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 14 de outubro

Antonio Plínio Vieira Fava, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

José Vicente da Silva, 86. Natural de Pedra (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Manoel Paulo de Oliveira, 80. Natural de Petrolândia (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Rosalina Taquetto Frezze, 76. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Hermes Teixeira Martins, 76. Natural de Iguaraci (Pernambuco). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Nadir Alves Moraes, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Claudio Cavalari, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Luzia Gonzaga Elias, 70. Natural de Coqueiral (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Yara de Lurdes Martins, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Cícero José de Lima, 68. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Valcy Santos Oliveira, 66. Natural de Ibiquera (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Catarina Angelini Meirelles, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Vale da Paz.

João de Souza Gonçalves, 63. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

José Ernandes de Lima, 61. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, 15 de outubro

Arthur Lothammer, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 14 de outubro

Loeli Fidelis, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto.



São Caetano, quinta-feira, dia 15 de outubro

Pedro Barão, 85. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 15. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Maristela Aparecida de Souza, 46. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo. Dia 15, velada em São Caetano. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 14 de outubro

Edvina Finoti, 79. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Trindade de Jesus de Souza, 77. Natural de Ibiraci (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Genésio Francisco da Silva, 76. Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Municipal.

Agnaldo Nunes Cavalcante, 45. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 15 de outubro

Elessandra Conceição dos Santos Vieira, 43. Natural do Sítio do Mato (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal do Sítio do Mato (Bahia).



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 14 de outubro

Josephina Frondola Signorelli, 91. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Pedro de Souza, 64. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 15 de outubro

Jacira Maria de Oliveira, 84. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Luvercy Coelho Rodrigues, 59. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Dina Portos Garcia, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Astrogildo de Oliveira, 65. Natural de Caculé (Bahia). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Sebastião.