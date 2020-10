Obituário - 17 de outubro

Ademir Medici



17/10/2020 | 16:01



Laudelino Gimenes

+ Araraquara, São Paulo, 2-2-1933

* São Bernardo, 12-10-2020

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Laudelino Gimenes partiu serenamente no Dia da Padroeira do Brasil, enquanto dormia. Trabalhou até o fim.

Veio menino para São Bernardo. Estudou no velho grupo escolar da atual Praça Lauro Gomes, atual Escola Estadual Maria Iracema Munhoz. E fez uma linda carreira de motorista nas empresas da família Setti-Braga – até o ano passado dirigia a antiga “jardineira” restaurada pela empresa, com a qual participava de desfiles cívicos e visitas pedagógicas às escolas. Um monitor criado na prática em décadas de atividades pelos caminhos do Grande ABC.

Em 30 de junho de 2019 foi fotografado ao lado do veículo pelo repórter-fotográfico André Henriques, durante o encontro “Clássicos & Cia”, organizado pelo Fusca Club ABC em parceria com a Estância Alto da Serra. E explicou, didaticamente, como era o trabalho do cobrador de ônibus, com as passagens multicoloridas de acordo com o trajeto do usuário.

Filho de José Gimenes e Josepha Ferreira dos Santos, Laudelino Gimenes parte aos 87 anos. Deixa a esposa, Santa Noêmia Azeredo Gimenes, o filho Luiz Fernando e uma legião de amigos passageiros, motoristas, fiscais, cobradores, diretores.

Laudelino residia no bairro Anchieta. Foi sepultado no Jardim da Colina. A missa de sétimo dia será celebrada amanhã, domingo, dia 18, às 19h, na Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, a Matriz de São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 13 de outubro

Aldaida Dantas, 77. Natural de Brejo da Cruz (Paraíba). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 14 de outubro

Antonio Domingos dos Santos, 89. Natural de Pindoba (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Leodoro dos Santos, 84. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darcy de Arruda, 83. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Men, 78. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vicente da Silva Filho, 76. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo José Filgueiras, 74. Natural de Caatiba (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Aparecido Rodrigues de Camargo, 56. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edson Morgado Fonseca, 53. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Policial militar aposentado. Dia 14. Cemitério não informado.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 11 de outubro

Isaura Fabrício Melo, 79. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Cândida, 62. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, 12 de outubro

José Alves de Oliveira, 73. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 13 de outubro

Edson Rodrigues de Brito, 87. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Luiz José Antonio, 80. Natural de Rio Claro (São Paulo).

Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Istelita Rosa da Silva, 78. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Francisco Manoel da Silva, 75. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Idevan Galvão, 70. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Phoenix.

Pedro José Leonardo, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Mieko Takahama Kawassaki, 67. Natural de Junqueirópolis (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Claudio Parente, 64. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 14 de outubro

Osmar Ribeiro, 71. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Jorge Luiz de Melo, 50. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Técnico de segurança do trabalho. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 14 de outubro

Marta Maria Amorim da Silva, 69. Natural de Joaquim Nabuco (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Pedro de Souza, 64. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Edvaldo Gomes do Nascimento, 63. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marlene da Silva Fernandes Bezerra, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Memorial Planalto.

Maria Áurea da Silva, 60. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Valdecir Alexandrino Araujo, 55. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Michael Lopes Isidoro, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Raissa de Almeida Alves, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.