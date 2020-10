Unidades de saúde da região promovem hoje o dia D da vacinação

Anderson Fattori

17/10/2020 | 10:37



Todos os Estados do Brasil promovem hoje o dia D da multivacinação. A ideia é mobilizar a população para 18 vacinas oferecidas gratuitamente pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) para crianças e adolescentes até 15 anos. No Grande ABC, o serviço será oferecido nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família), das 8h às 17h, com a obrigatoriedade do uso de máscara e do distanciamento físico.

O Diário mostrou no dia 4 que a cobertura vacinal da poliomielite é de apenas 61% no Grande ABC. A vacina, aplicada com uma gotinha, protege contra doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que os bebês recebam três doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses de idade, e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente. Esta é a única maneira de prevenção da doença, cujo vírus não circula no Brasil desde 1990.

Além da poliomielite, outras vacinas apresentaram baixa cobertura em 2019, como a BCG, que previne tipos graves de tuberculose e deve ser aplicada nos primeiros dias de vida, que deveria contemplar pelo menos 90% do público-alvo, mas a região vacinou apenas 69,2%. A pentavalente, que previne contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B deveria ter cobertura de 95%, mas atingiu apenas 64,8%.

Quem comparecer às unidades de saúde hoje terá a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação, já que os centros estão preparados para isso. A campanha será estendida até o fim do mês. “Essa ação é uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação. Os nossos postos estão adaptados, com todas as medidas de segurança. Vamos garantir a saúde e o futuro de nossos filhos, cobrindo e atualizando a caderneta de vacinação”, recomendou o secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.

Além das unidades de saúde, algumas vacinas também serão aplicadas em locais de grande circulação. Em São Caetano, por exemplo, haverá ponto no ParkShopping São Caetano, das 12h às 20h, somente para vacinação contra poliomielite.

Também será possível se imunizar contra o sarampo, para pessoas entre 15 e 49 anos, nos terminais metropolitanos do Corredor ABD em ação da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em parceria com as prefeituras de Santo André e de Diadema. Um posto estará no túnel de acesso ao Terminal Santo André Leste, das 9h às 16h, e o outro no Terminal Diadema, das das 9h às 15h.