Morte por Covid segue em queda no Grande ABC

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 10:35



Entre domingo e ontem, as prefeituras do Grande ABC confirmaram mais 29 mortes causadas pelo novo coronavírus, média de cinco vítimas por dia. Trata-se da segunda semana consecutiva com média diária menor do que dez e a terceira semana de redução no total de confirmações. Os números dos últimos seis dias são equivalentes aos observados na quinta semana da pandemia, entre 12 e 18 de abril.

Ao todo, a região registra 2.665 falecimentos por Covid-19, sendo 949 em São Bernardo, 611 em Santo André, 457 em Diadema, 318 em Mauá, 220 em São Caetano, 85 em Ribeirão Pires e 25 em Rio Grande da Serra.

Após confirmar 286 infectados ontem, as sete cidades somam 69.157 casos da doença, dos quais 29.818 residiam em São Bernardo, 19.014 em Santo André, 8.841 em Diadema, 5.777 em Mauá, 3.898 em São Caetano, 1.203 em Ribeirão Pires e 606 em Rio Grande da Serra. Destes, 60.791 já foram recuperados.

Em todo Estado, 5.690 positivos foram registrados ontem, chegando a 1.057.240 diagnósticos. Também foram confirmados 180 falecimentos, totalizando 37.870 vítimas desde o início da pandemia. Ao mesmo tempo, 935.272 pessoas estão recuperadas da doença, sendo que 115.644 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Atualmente, os 645 municípios paulistas têm pelo menos um caso de Covid confirmado e 582 cidades computam pelo menos um óbito. São Paulo é o Estado com o maior número de diagnósticos e de mortes.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 41% na Grande São Paulo e de 41,6% no Estado. O número de pacientes internados é de 7.193, sendo 4.040 em enfermaria e 3.153 em UTI.

Painel do Ministério da Saúde indicou mais 754 vítimas fatais e 30.914 positivos no País. Assim, são 153.214 óbitos e 5.200.300 brasileiros infectados pelo coronavírus. Do total, 4.619.560 foram curados e 427.526 pacientes estão em acompanhamento.

No mundo, segundo balanço de ontem da Universidade Johns Hopkins, que fica nos Estados Unidos, foram contabilizado 39.206.895 casos, 1.102.146 falecimentos, além de 27.006.465 pessoas recuperadas da Covid.