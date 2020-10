Nas manhãs de domingo

A reprise do programa semanal Memória, da Rádio Bandeirantes, passa a ser apresentada às 7h de domingo. Um estímulo maior ao seu criador, Milton Parron, que estava virando o rei das madrugadas.

Um sinal de que história e memória no rádio ganham muito em reconhecimento

Ao saudar o Grupo Bandeirantes pela providência, recorremos ao professor Antonio de Andrade, que estuda a história da televisão brasileira.

Andrade, ouvinte do Parron, ilustra a fala de João Jorge Saad da última audição de Memória.

‘Seo’ João, num depoimento dado anos atrás ao próprio Milton Parron e à atriz Vida Alves, dizia que a Bandeirantes obtivera concessão em 1951 para pôr no ar a sua TV, o que só veio a ocorrer em 1967, “por questões políticas”.

O Palácio Encantado do Saad

Texto: Antonio de Andrade

A concessão à Rádio Bandeirantes foi dada por Getúlio Vargas em agradecimento pelo forte apoio dado por Saad e emissoras de rádio do grupo Bandeirantes durante a campanha vitoriosa de 1950 à Presidência.

Em 1961 a concessão foi cassada pelo presidente Jânio Quadros, ferrenho adversário de Adhemar.

Com a renúncia de Jânio instalou-se a crise ocasionada pelos militares que não aceitavam a posse de João Goulart. A Bandeirantes apoiou firmemente a posse do vice-presidente Goulart. Logo que assumiu a presidência, Goulart tratou de devolver a concessão.

A Bandeirantes foi o primeiro canal de televisão brasileiro instalado num edifício especificamente projetado para receber emissoras de rádio e televisão. A construção teve início em 1961, levou mais de cinco anos para ser concluída e ficou conhecida como o “Palácio Encantado de Saad”.

A inauguração foi sendo adiada por anos, pois Saad exigia que tudo estivesse em perfeitas condições. O empresário repudiava improvisações como eram comuns nas demais emissoras.

A questão da segurança foi colocada em primeiro plano. Tudo em vão. Em 16 de julho de 1969 um violento incêndio destruiu tudo. A emissora ficou precariamente no ar, utilizando os caminhões de reportagens externas para a retransmissão de uma programação improvisada.

João Saad soube tirar proveito da tragédia. Optou por reconstruir as instalações no mesmo local e tomou uma decisão ousada: decidiu pela compra de equipamentos preparados para a transmissão em cores. Com isso estava preparado, antes das demais emissoras, para a programação colorida que teria início apenas em 1972.

Diário há meio século