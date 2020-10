Conheça cinco curiosidades sobre o Pix

Do Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 09:48



Sistema de pagamentos que vai ser oficialmente lançado em 16 de novembro, o Pix permitirá fazer transferências de dinheiro entre pessoas e para estabelecimentos, além de pagamentos de contas em tempo real em qualquer dia e hora, inclusive fins de semana e feriados. Separamos cinco curiosidades para você conhecer mais sobre essa ferramenta e como ela vai transformar sua vida financeira.

– Transferências 24 horas por dia, todos os dias – TED entre bancos diferentes, por exemplo, normalmente é compensada em um dia e, se realizada no fim de semana ou feriado, apenas no próximo dia útil. Com o Pix, as transações podem ser feitas em tempo real, 24 horas por dia e em todos os dias do ano.

– Custo praticamente zerado em transações – Pix permitirá que valor a ser pago ou transferido saia direto da conta do usuário pagador para a do recebedor, seja ele pessoa física ou estabelecimento, sem necessidade de intermediários. Por isso, a transação é muito mais rápida, de até dez segundos, e também praticamente zera custos, liberando usuários de pagar taxas nas transferências para outros bancos, por exemplo. O Pix também fará pagamentos utilizando QR Codes de estabelecimentos ou de contas específicas já com valores predeterminados.

– Não é necessário instalar outro aplicativo – para usar o Pix em seu celular não é necessário instalar outros aplicativos. Isso porque apps dos bancos ou das carteiras digitais que fornecerão o Pix já contam com a ferramenta disponível a um clique. Basta clicar no ícone do Pix para acessar a área exclusiva ao sistema.

– Simplicidade na hora de fazer uma transação – em vez de informar nome, CPF, agência e número da conta cada vez que for fazer transferência, com o Pix basta informar a chave cadastrada, que pode ser e-mail, CPF ou número de celular. Cada usuário pode cadastrar até cinco chaves diferentes utilizando estes dados. Assim, basta acessar o Pix no app do banco ou da carteira digital e preencher a chave da pessoa para quem deseja enviar o dinheiro e o valor a ser transferido.

– Portabilidade para as chaves do Pix – se você fez o seu pré-cadastro em banco utilizando o CPF, por exemplo, deve utilizar outro dado, como número de telefone celular ou e-mail, para cadastrar nova chave em outra conta ou banco. Ou seja, não será possível utilizar a mesma chave para contas distintas e/ou em bancos diferentes. Uma vez cadastrada em uma conta/instituição, a chave somente poderá ser utilizada nesse banco.

Contudo, o Pix permite cadastrar, excluir, solicitar portabilidade e reivindicar titularidade de chaves, como é o caso de números de telefones celulares que são trocados pelos usuários com mais frequência. Tudo será feito no aplicativo do seu banco, na área destinada ao Pix.

Ricardo Sanfelice é CMDO (Chief Marketing e Digital) do Banco Bari.