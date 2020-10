EC São Bernardo inicia hoje quartas de final da Série A-3

Luís Felipe Soares



16/10/2020



O EC São Bernardo passa por ótima fase dentro da Série A-3 do Campeonato Paulista. Segundo lugar na classificação na primeira fase e há oito jogos sem perder (seis vitórias e dois empates), a equipe começa a colocar seu bom trabalho à prova na abertura das quartas de final, hoje à tarde, quando viaja até o Interior para enfrentar o Batatais, em Sertãozinho.

“É outro campeonato. São jogos bons, que fortalecem o futebol de quem gosta dessa atmosfera. Acredito que não tem tanta diferença em relação aos pontos corridos, tirando o fato da eliminação”, comenta o meia Felipe.

O clube não consegue o acesso para a Série A-2 desde 1989 e sonha em aproveitar o momento em alta para acrescentar mais uma página em sua história. Segundo os jogadores, o técnico Renato Peixe tem reforçado que um fator importante é a concentração, com espaço mínimo para possíveis erros. “Fomos muito bem na primeira fase, mas agora cada detalhe fará ainda mais diferença. Não podemos errar porque pode custar caro”, diz o volante Willian. “Vamos passo a passo, sendo que o primeiro é conquistar a vitória fora de casa.”

No confronto entre as equipes na primeira fase da Série A-3, houve empate de 1 a 1, no Grande ABC, com o duelo tendo ocorrido em março. Como o Batatais se classificou em sétimo lugar (22 pontos), o EC São Bernardo entra em campo como favorito, com o fato de atuar no Estádio Frederico Dalmaso podendo fazer diferença para os donos da casa, mesmo que sem torcida.

“O adversário estará jogando com seu mando e tenho certeza que virá forte. Depois da parada não foi derrotado e demonstrou muita competitividade. Sei da competência do pessoal que trabalha lá, mas também estamos preparados para conseguir a vitória”, avaliou o treinador Renato Peixe, atento ao adversário a ser

batido.