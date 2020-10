Enel destaca atuação de eletricistas nos atendimentos aos clientes

Do Diário do Grande ABC



16/10/2020 | 20:35



O dia do eletricista é celebrado em 17 de outubro. Na região, Enel Distribuidora SP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, conta com 1.00 profissionais. Em todo o Estado, são mais de 5.000 eletricistas, entre próprios e terceiros, que estão em campo 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender a mais de 7,2 milhões de clientes em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista.



CONHEÇA ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE A ROTINA DOS ELETRICISTAS

Na rede aérea:

-Mesmo com os desafios da cidade de São Paulo e da região metropolitana, os eletricistas têm um trabalho árduo. Eles precisam usar capacete, uniforme, botas, luvas, entre outros materiais para subir em um poste, por exemplo. Muitas vezes embaixo de chuva, sol e todas as adversidades climáticas.

-Para garantir a segurança dos colaboradores e da própria população, mesmo com a pandemia, em 2020, foram mais de 29 mil horas de treinamentos para profissionais que atuam diretamente na operação: São supervisores, engenheiros, técnicos e mais de 2.500 eletricistas próprios, sem contar os dos nossos parceiros.

-A ferramenta mais importante de um eletricista é o detector de tensão, equipamento que checa se a energia está passando pelos cabos. O alicate hidráulico de compressão, que faz a emenda dos cabos de energia, pesa entre 10 a 15 kg.

-A cesta aérea tem como função içar o eletricista até 12 metros de altura para trabalhar com a rede área, e a vara telescópica pode chegar a uma altura de 13 metro do chão (sem o uso da cesta), para manipular a rede de energia.

-O documento Análise Preliminar de Risco (APR) é uma etapa primordial na rotina dos eletricistas. Relata os perigos envolvidos em todas as atividades em campo, bem -como os equipamentos de proteção individual (EPI´s) usados. Visando sempre a segurança da equipe e da população do entorno do local da atividade, todos os eletricistas seguem à risca as 5 Regras de Ouro.



Na rede subterrânea

-Como todo o trabalho é feito em um espaço confinado, é necessário preencher, além do APR, o PET (Permissão de Entrada de Trabalho), que tem como objetivo levantar o nível de gás no ar (oxigênio, monóxido de carbono e gás sulfídrico), além de checar se há risco de explosão ou vazamento de outro tipo de gás.

-Equipes utilizam um equipamento de alpinismo, para evitar quedas. A altura média das câmaras subterrâneas é de 3 metros. Os transformadores desta rede são mais robustos e submersíveis, para resistir às condições de instalação adversas do espaço confinado.