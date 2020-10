Vídeo mostra PMs agredindo motociclistas em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/10/2020 | 18:30



Um vídeo feito na noite do último domingo, durante operação da PM (Polícia Militar) e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema no Morro do Samba, bairro Serraria, para dispersar uma festa irregular (pancadão) mostra policias agredindo motociclistas. Na última terça-feira, PM e GCM divulgaram que na ocasião, 107 motos haviam sido apreendidas.

Nas imagens, policias agridem com socos um motociclista que foi abordado, antes de ordenar que ele desça da moto. Logo em seguida, o mesmo policial derruba um condutor que estava com uma mochila de entrega de alimentos. Outro policial empurra o rapaz no chão eu chuta. O vídeo, de pouco mais de um minuto e 20 segundos, mostra inúmeros motociclistas e jovens a pé, todos sem máscara.

O conselheiro do Condepe (Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana) São Paulo, Ariel de Castro Alves, destaca que é sabido que a PM e as guardas municipais sofrem pressões dos moradores dos bairros onde ocorrem bailes de funk, que reivindicam a dispersão, já que essas festas promovem aglomerações, barulho, uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e jovens. “Essas reivindicações dos moradores são justas e compreensíveis. Mas a polícia precisa atuar dentro dos limites legais. As imagens mostram crimes de abuso de autoridade, lesões corporais e até tentativa de homicídio contra o motoboy que trabalha em aplicativo”, afirma.

Alves pontua que o episódio mostra como a PM não aprendeu nada com o episódio de Paraisópolis, quando uma operação da polícia para dispersar um baile na rua da comunidade na Zona Sul de São Paulo terminou com a morte de nove pessoas entre 14 e 23 anos. “Já chegam agindo com truculência e brutalidade para dispersar esses encontros de jovens”, conclui.

O conselheiro lembra que a PM possui policiais especializados em negociações e controle de distúrbios para entrarem em acordo com os organizadores para que os bailes terminem. “Nesse caso, os jovens estavam tentando ir embora e a PM não deixava, porque queria mostrar produtividade apreendendo motos e emitindo multas”, critica. “Não se contentaram em dispersar e partiram para agressões e violências desnecessárias”, finaliza.

A SSP (Secretária de Segurança Pública) e a PM informaram, por meio de nota, que na noite de sábado (11 de outubro), após solicitações via 190, a polícia seguiu para atendimento de ocorrências de perturbação de sossego na Rua Botocudos x Rua Alvares Cabral. Segundo a nota, com a chegada das viaturas, houve hostilidade por parte dos frequentadores, sendo necessária a utilização de munições químicas (não letais) para dispersão do público ali presente.

De acordo com o comunicado, o resultado da intervenção foi 56 (pessoas abordadas, 107 atuações de trânsito e 97 motos apreendidas (anteriormente, o número de motos apreendidas informado foi de 107). “Na mesma data o comando local teve acesso às imagens da atuação isolada de alguns policiais e instaurou Inquérito Policial Militar para apuração do caso. Os seis policiais ficarão preservados da atividade operacional durante a investigação”, conclui a nota.

Não foram flagrados GCMs na imagem. A Prefeitura de Diadema informou que a referida operação ocorreu sob o comando da Polícia Militar e que o apoio da GCM à operação limitou-se a subsidiar a PM na aplicação de medidas administrativas, com base na competência municipal do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).