Rafinha estreia com assistência, Mbappé faz dois, PSG goleia Nimes e dorme líder

16/10/2020 | 18:23



Rafinha Alcântara estreou bem no Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira. O brasileiro deu assistência para a abertura do placar na goleada sobre o Nimes, por 4 a 0. Mbappé foi o destaque, com dois gols. O time do poupado Neymar chegou aos 15 pontos e dorme na liderança do Campeonato Francês.

A tranquila vitória do PSG, fora de casa, foi facilitada pela expulsão de Landre com apenas 12 minutos. Antes de dar o genial passe para o gol de Mbappé, Rafinha ainda levou um cartão amarelo, aos 16 minutos.

Seu grande lance no jogo, porém, ocorreu aos 32. O brasileiro recebeu do goleiro Navas e, do meio-campo, deixou Mbappé livre para abrir o marcador. O atacante surgiu entre os marcadores após a bela assistência, driblou o goleiro e fez 1 a 0.

Na comemoração, o atacante francês exibiu uma camiseta por baixo do uniforme homenageando um pequeno torcedor do PSG, de 8 anos, que luta contra o câncer. "Coragem, Lucas, estou com você", mostrou.

Em vantagem e com um a mais, o PSG só conseguiu construir a goleada, contudo, nos 13 minutos finais. Florenzi ampliou aos 32, Mbappé fez o terceiro aos 38 e Sarabia fechou a conta aos 43.

Ambos com 15 pontos, o PSG supera o Rennes nos critérios de desempate. A equipe de Neymar, poupado pelo desgaste físico, dorme na liderança, mas pode ser superada por Lille e Lens no complemento da rodada.

No outro jogo desta sexta-feira, Dijon e o então líder Rennes ficaram no 1 a 1.