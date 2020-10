Fábrica e hotel em Campos do Jordão promovem banho cervejeiro em ofurô

Redação

16/10/2020



Quem é fã de cerveja provavelmente já pensou em tomar um banho com a bebida. Agora, algo parecido com isso poderá ser realizado em Campos do Jordão (SP). De 23 a 28 de outubro (com exceção do dia 26), alguns hóspedes do Hotel Boutique Quebra Noz terão a oportunidade de entrar, gratuitamente, em ofurôs com elementos que remetem à iguaria.

Bastante comum em spas de Baden Baden, na Alemanha, e também de Pilsner, na República Tcheca, a experiência está sendo promovida pela Baden Baden. Durante o banho cervejeiro, será possível degustar chopes do tipo witbier e relaxar em um ofurô com água quente e esferas efervescentes elaboradas com lúpulo e aroma de casca de laranja (o banho, em si, não é de cerveja).

Ao final da imersão, que dura 45 minutos, óleos essenciais serão oferecidos para perfumar o corpo. Água mineral também será disponibilizada à vontade, como recomendação de consumo responsável durante toda a ação.

Banho cervejeiro e tour

Depois do banho cervejeiro, os convidados poderão participar de um tour na fábrica da Baden Baden, que fica no bairro de Capivari, o mais turístico de Campos do Jordão. No roteiro, será possível conhecer mais a respeito da história, do processo produtivo e dos estilos produzidos na cervejaria.

Enquanto o chope witbier é servido na imersão, outros ganham protagonismo em diferentes momentos da experiência. Haverá degustações da Baden Baden Cristal, do tipo pilsen; da Baden Baden IPA, que leva suco de maracujá na receita; e da Golden Ale, que combina canela e frutas vermelhas.

“Criamos essa ação na nossa cidade de origem, Campos do Jordão, para que nossos convidados pudessem viver um banho cervejeiro inédito de forma exclusiva, indulgente e imersiva”, afirma a gerente de marketing da Baden Baden, Natália Menezes.

Como participar

O Baden Baden Beer Bath, como está sendo chamado o banho cervejeiro, será oferecido apenas aos hóspedes de duas suítes do Hotel Boutique Quebra Noz. Cada uma delas poderá ser reservada por apenas duas pessoas, maiores de 18 anos e que estejam convivendo entre si durante a pandemia do novo coronavírus.

A partir de 17 de outubro, os interessados poderão efetuar as reservas diretamente no site do hotel. A partir daí, serão orientados como ativar a experiência, que contém o banho cervejeiro e o tour pela fábrica, ambos ofertados pela Baden Baden e sem custo adicional ao valor da suíte.

Os preços do Hotel Boutique Quebra Noz variam de acordo com o período da estadia. As diárias do hotel, o transporte até o local e a alimentação ficam a custo dos hóspedes.

Serviço

O Hotel Boutique Quebra Noz, em cujo spa será realizado o banho cervejeiro, recebeu neste ano o prêmio Traveller’s Choice, do Trip Advisor, concedido com base em milhares de avaliações e opiniões de viajantes do mundo todo em termos de serviço, qualidade e satisfação do cliente. Cercado por araucárias, o local oferece lindas vistas. O estabelecimento fica à Rua Arnola, 100, Capivari, próximo ao Teleférico, em Campos do Jordão (SP).

O que contempla o Baden Baden Beer Bath

Participação em banho de cerveja no spa do Hotel Boutique Quebra Noz, com kit imersivo completo para duas pessoas, acesso ao tour da cervejaria e degustação de cervejas em momentos específicos da experiência.

Restrições

A ação é exclusiva para maiores de 18 anos e não recomendada a gestantes, diabéticos e pessoas que sejam alérgicas a algum dos ingredientes usados para o preparo do banho, além de pessoas com alguma comorbidade, sintomas de covid-19 ou que faça uso de medicação cujo consumo de bebida alcoólica seja contraindicado.