Longe da família real, Meghan Markle e príncipe Harry conseguem ter encontros românticos em restaurantes

16/10/2020 | 16:11



Meghan Markle e príncipe Harry estão conseguindo passar cada vez mais tempo juntos agora que estão longe da família real britânica. Segundo informações do site norte-americano People, os dois vivem saindo pela região de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, onde estão morando atualmente. O passeio favorito dos pombinhos é ter um encontro romântico em algum restaurante, mas eles também estão aproveitando o momento para encontrar amigos.

- Às vezes eles saem sozinhos e às vezes com colegas. Ninguém os incomoda, afirmou uma fonte.

No início de outubro, Meghan e Harry foram vistos de mãos dadas no restaurante Lucky?s Steakhouse. Na ocasião, eles estavam com a atriz Katharine McPhee e o marido dela, o cantor canadense David Foster. A região de Santa Barbara, exatamente onde fica a mansão do Duque e da Duquesa de Sussex, oferece um estilo de vida ideal para o casal.

A nova casa de Meghan e Harry possui um playground para o filho deles, Archie Harrison, além de um vasto espaço ao ar livre para toda a família. Recentemente, o príncipe contou que não vê a hora de passar o seu amor por rugby para o filho.

- A casa em Montecito é como se fosse o lar deles. Eles não poderiam estar mais gratos, comentou o informante.