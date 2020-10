16/10/2020 | 16:10



Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, Gusttavo Lima teria tido um caso com Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador de futebol Dudu, do time Al Duhail, enquanto era casado com Andressa Suita.

No programa Balanço Geral, Fabíola contou que Gusttavo e Mallu teriam ficado pela primeira vez na casa do cantor Leonardo, em Goiânia. Depois disso, teriam se encontrado mais quatro vezes. Nas ocasiões, o sertanejo teria dito que já estava separado de Andressa, o que não seria verdade.

Mesmo após o caso, Gusttavo e Mallu continuariam mantendo contato até hoje.

Procurada, a assessoria de imprensa do artista ainda não foi encontrada para comentar a informação.