16/10/2020 | 16:01



A ex-panicat Carol Narizinho foi a quinta eliminada do reality show A Fazenda 12, transmitido pela Record. A participante saiu do programa na quinta-feira, 15, com 29,5% dos votos. Ela estava na berlinda com Biel, que recebeu 33% dos votos, e Tays Reis, que conquistou 37,5% da preferência do público.

Narizinho tinha sido indicada para a Roça pela casa, com cinco votos, e puxou Biel da baia. Tays Reis foi indicada pela fazendeira Luiza Ambiel.

A eliminação bateu recorde de participação dos internautas, com mais de 600 milhões de votos. Além de Carol Narizinho, já deixaram esta edição Cartolouco, Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha e Rodrigo Moraes.