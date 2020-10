Por R$ 579, Beats Flex é o lançamento mais barato da história da marca

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/10/2020 | 15:18



Nesta terça-feira (13), a Beats by Dr. Dre apresentou o Beats Flex, o fone de ouvido mais barato já lançado na história da empresa, custando R$ 579. O modelo oferece alguns aprimoramentos quando comparado ao seu antecessor, o BeatsX. Entre os exemplos, está a maior duração da bateria (agora 12 horas de autonomia; antes, oito horas) e o valor pela metade. O earphone chegará ao mercado brasileiro no início de 2021, podendo ser encontrado em quatro cores (Preto Beats, Amarelo Cítrico, Cinza-Névoa e Azul Incandescente).

Som

O Beats Flex funciona com um driver em camadas e acústica de câmera dupla, que prometem entregar ao usuário um som robusto e equilibrado. A ventilação de alta precisão e o ângulo do driver, por sua vez, proporcionam um som nítido e dão maior conforto no ajuste dos ouvidos, aliviando a pressão. Além disso, um processador digital ajusta o áudio, entregando graves precisos, médios nítidos e baixa distorção na curva de frequência.

Tecnologia

Com a tecnologia Bluetooth Class 1, o Beats Flex promete maior alcance e menos interrupções. O microfone integrado ajuda a reduzir o ruído, proporcionando mais clareza de voz e melhor desempenho em ligações. Os controles no dispositivo permitem ajustar o volume, assim como gerenciar a música, atender ligações ou ativar o assistente de voz.

O chip Apple W1 tem o objetivo de integrar o Beats Flex ao universo de produtos Apple. Basta ligar o fone e aproximá-lo de um iPhone ou iPad para o emparelhamento com um toque. Em seguida, o earphone está pronto para ser usado com qualquer dispositivo da maçã, sincronizado ao iCloud para que o usuário possa alternar facilmente entre eletrônicos, verificar o status da bateria ou usar o Compartilhamento de Áudio.

Por falar em Compartilhamento de Áudio, é possível dividir o som, sem a necessidade de fios, entre o Beats Flex e outro fone Beats ou AirPods. Também dá para dividir que estiver ouvindo com um iPhone, iPad ou Apple TV com total liberdade para cada um controlar o próprio volume. Basta aproximar o segundo par de fones do seu aparelho Apple e conectar com um toque.

Duração da bateria

O Beats Flex oferece até 12 horas de autonomia. Quando estiver com pouca bateria, uma carga Fast Fuel de 10 minutos com o cabo USB-C incluso proporciona até 1,5 horas de som.

Vale destacar que, com o cabo carregador USB-C, o Beats Flex oferece uma única solução de carregamento entre as plataformas Apple e Android. Os usuários de dispositivos Android também podem baixar o app Beats na Google Play Store para obter outros recursos, como emparelhamento rápido, status do dispositivo e atualizações de firmware.

Design

O cabo Flex-Form é fabricado com Nitinol, material superleve que não incomoda quando o fone está repousando no pescoço. Aliás, vale destacar que o earphone vem com uma tecnologia que faz a música ser reproduzida automaticamente quando os plugues estão nos ouvidos e pausa a canção quando eles são colocados no pescoço. Quando não está em uso, o Beats Flex pode ser enrolado de modo simples e prático para facilitar a portabilidade e o manuseio. E, com quatro opções de pontas de silicone, o usuário obtém um encaixe personalizado e seguro garantindo conforto e um som incrível.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes do Beats Flex: