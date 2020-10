Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/10/2020 | 15:18



Quando a Netflix passou a produzir conteúdo original, as séries eram mais elogiadas do que os filmes. Mas isso ficou para trás. Cada vez mais os longas-metragens do serviço de streaming conquistam público e crítica, a exemplo de O Irlandês. Isso se deve ao alto investimento nas produções. Em 2019, a empresa gastou US$ 15,3 bilhões e, neste ano, a expectativa é chegar a US$ 17,3 bilhões. Pensando nisso, o site de entretenimento Screen Rant fez um levantamento com os títulos mais caros – sendo eles já lançados ou não. A seguir, você confere o top 10.

1. The Gray Man (data de estreia não definida) – estimado em mais de US$ 200 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 1. The Gray Man (data de estreia não definida) – estimado em mais de US$ 200 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 2. Red Notice (lançamento em 2021) – estimado entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 2. Red Notice (lançamento em 2021) – estimado entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 3. O Irlandês (2019) – US$ 159 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 3. O Irlandês (2019) – US$ 159 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 4. Esquadrão 6 (2019) – US$ 150 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 4. Esquadrão 6 (2019) – US$ 150 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 5. Operação Fronteira (2019) – US$ 115 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 5. Operação Fronteira (2019) – US$ 115 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 6. Bright (2017) – US$ 90 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 6. Bright (2017) – US$ 90 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 7. Project Power (2020) – US$ 85 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 7. Project Power (2020) – US$ 85 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 8. The Old Guard (2020) – US$ 70 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 8. The Old Guard (2020) – US$ 70 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 9. Resgate (2020) – US$ 65 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 9. Resgate (2020) – US$ 65 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix × 10. The Ridiculous 6 (2015) – US$ 60 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix 10. The Ridiculous 6 (2015) – US$ 60 milhões | Crédito: Divulgação/Netflix ×