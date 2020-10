Acessibilidade: recurso do Instagram habilita legendas em vídeos do IGTV

Bianca Bellucci

16/10/2020 | 15:18



O Instagram está testando uma função que habilita legendas em vídeos do IGTV. O objetivo é tornar a produção da plataforma mais acessível para deficientes auditivos. Na prática, os textos são desenvolvidos por um sistema de inteligência artificial e disponibilizados automaticamente sempre que o celular estiver com o volume no mínimo. No entanto, não é todo conteúdo que já está adaptado. Em um primeiro momento, apenas influenciadores e perfis de negócios estão liberados para usar o recurso.

A seguir, o 33Giga ensina o passo a passo para habilitar as legendas do IGTV. O tutorial foi realizado com um iOS, mas é similar em modelos Android.

1. No Instagram, acesse a aba de perfil e clique nas três listras. Em seguida, selecione “Configurações”.

2. Dê um toque em “Conta”.

3. Aperte “Legenda”.

4. Habilite a opção “Legendas geradas automaticamente” e o recurso do Instagram estará ativo.

