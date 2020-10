Como bloquear um canal das recomendações do YouTube

Marcella Blass

16/10/2020 | 15:18



As recomendações no YouTube estão diretamente relacionadas às suas atividades no site. Isso vale para a página inicial, as notificações e os vídeos sugeridos. Dessa forma, é natural que, com o tempo, as sugestões fiquem cada vez mais assertivas.

Contudo, pode acontecer de o YouTube passar a te recomendar determinados vídeos e criadores de conteúdo que, mesmo relacionados às suas atividades, estão fora da sua área de interesse. Mas é fácil resolver essa questão: basta usar o recurso “Não recomendar canal”.

No tutorial abaixo, o 33Giga explica como usar o recurso para deixar a sua página inicial do YouTube mais personalizada:

1 – Quando ver um vídeo/canal que deseja que não seja mais sugerido, basta passar o mouse por cima dele e clicar nos três pontinhos.

2 – Clique em Não recomendar canal.

3 – Pronto! O YouTube não vai mais te sugerir esse conteúdo.

