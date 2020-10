Sennheiser celebra 75 anos de história com lançamento de fone de ouvido de R$ 2.500

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/10/2020 | 15:18



Para comemorar seus 75 anos de história, a Sennheiser anunciou nesta quarta-feira (14) o lançamento da edição de aniversário do fone de ouvido sem fio Momentum True Wireless 2. Com design todo em preto e logo vintage da marca em todos os acessórios que o acompanham, o produto foi criado como um agradecimento aos clientes de longa data, além de ser uma homenagem aos anos de existência da companhia.

O Momentum True Wireless 2 está disponível para venda no Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.500. O modelo vem com bateria de 7 horas de duração – que pode ser estendida para até 28 horas se carregado no estojo. Pesando apenas 6g, o fone possui cancelamento ativo de ruído para aqueles que querem ou precisam se isolar do ambiente externo, mas também traz a função de Transparent Hearing, que garante que o som ao redor também seja ouvido para trazer atenção do ouvinte, caso ele esteja na rua, por exemplo.

Além do fone de ouvido, a expectativa da Sennheiser para o final de 2020 é lançar mais uma edição especial e dois novos produtos neste mesmo segmento para o cliente brasileiro, além de focar na estratégia de omnichannel dando destaque aos itens voltados para o consumidor final. “Tínhamos planos de abrir uma loja conceito para comemorar os 75 anos da marca e com a pandemia tivemos que rever essa estratégia. Mas isso não nos desmotivou. Estamos preparando toda nossa estrutura para oferecer ao cliente uma experiência que vá muito além da compra. Queremos trazer o perfeccionismo dos nossos eletrônicos a toda jornada do consumidor”, afirma Daniel Reis, sócio da Sennheiser no Brasil.

Um pouco de história

A Sennheiser surgiu em uma casa na cidade de Hanover, na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em menos de 10 anos, a empresa já havia se consolidado no mercado de áudio profissional, abrindo caminho para o desenvolvimento de diversos produtos que são utilizados até hoje em produções de TV, cinema e espetáculos pelo mundo. No Brasil, a marca desembarcou em 1971 com a chegada de seu primeiro microfone Shotgun, característico do segmento cinematográfico.

Hoje, com mais de 14 mil produtos em seu portfólio, a Sennheiser já conquistou prêmios internacionais como o Scientific and Engineering Award – o “Oscar Técnico” –, em 1987, pelo microfone shotgun MKH 816, e o Emmy Award, em 1996, mais importante prêmio da televisão americana, com os microfones sem fio de radiofrequência. Neste ano, por sua vez, o Momentum True Wireless 2 foi eleito o melhor fone do mundo na categoria sem fio pela Associação Europeia de Imagem e Som.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você vê detalhes do Momentum True Wireless 2: