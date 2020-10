Lugares perfeitos para viajar com isolamento pela Grã-Bretanha

Redação

De chalés de palha com lareiras a pousadas ecológicas e camping de luxo, a Grã-Bretanha é o lar de acomodações que servem como joias escondidas. Em tempos em que o distanciamento social é necessário, é possível se isolar de modo relaxante, confortável e com estilo, aproveitando a beleza pitoresca campestre e litorânea da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales.

Onde viajar com isolamento pela Grã-Bretanha

Inglaterra

– Longlands, Devon

O camping de luxo Longlands foi reaberto em julho de 2020. Ao misturar luxo com a simplicidade da vida na natureza, o local oferece dias de paz em meio a ambientes com decoração rústica, lareiras e banheiras de hidromassagem com vista para o mar.

Há três restaurantes próximos à pousada. Assim, o visitante pode solicitar que as refeições sejam entregues em seus aposentos. E o melhor de tudo é que as acomodações contam com cozinha própria.

– Humble Bee Farm

A Fazenda Humble Bee oferece uma porção de opções tentadoras de hospedagem, desde campings simples a chalés aconchegantes e tendas nômades, passando por pousadas sofisticadas com banheira de hidromassagem à lenha.

Ao proporcionar contato íntimo com a natureza, o local viajar com isolamento pela Grã-Bretanha com toda a família. Uma vez lá, o hóspede pode contratar as refeições em estilo room service diretamente na fazenda, ou ainda optar pelo serviço delivery de um dos três restaurantes localizados próximos ao local.

– Bay Tree Cottage Accommodation, Northampshire

Com uma porção de acomodações independentes envolvidas por um cenário rural pitoresco, a pousada Bay Tree Cottage Accommodation proporciona ambientes aconchegantes em chalés que remontam aos anos 1880.

A pousada se dispõe a ajudar com as compras de suprimentos, levando-os até o apartamento. Além disso, oferece preços especiais com desconto para estadias de duas ou mais semanas.

Há diversos restaurantes nos arredores. Alguns deles, inclusive, podem ser acessados após caminhadas de apenas quatro minutos.

– Expanse Hotel, Yorkshire

O Expanse Hotel é um refúgio de tranquilidade com apartamentos isolados de um, dois ou até três quartos. O hotel oferece refeições completas, com opções de vinhos, licores, cervejas ou refrigerantes, entregues diretamente no apartamento.

Escócia

– Eagle Brae, Terras Altas

O resort luxuoso Eagle Brae está localizado nas Highlands da Escócia. Nele, o visitante desfruta de acomodações com conforto em um ambiente que remete à vida selvagem, completamente distante do agito das grandes cidades.

O Eagle Brae está entre 6 e 30 minutos de distância dos restaurantes e supermercados mais próximos da região. Por meio do serviço de concierge online da acomodação, é possível organizar entregas de alimentos e refeições.

País de Gales

– The Dairy Shed & Cabins, Ciliau Aeron

Localizado no coração da Baía de Cardigan, no País de Gales, o Dairy Shed & Cabins é um espaço rústico minimalista, decorado com paredes de pedra, lareiras e uma vasta amplitude de vistas panorâmicas para que seus hóspedes possam relaxar com estilo.

O visitante tem a oportunidade de se acomodar próximo a um fogão à lenha ou até mesmo provar um banquete servido pela fazenda orgânica Blaencamel, que fica nas proximidades. O local também conta com restaurantes próximos, que fazem entrega de refeições.

– Fforest, Cardigan

O Fforest foi projetado para quem deseja desfrutar da vida ao ar livre. Localizado próximo ao Rio Teifi, o estabelecimento permite explorar as belezas naturais do País de Gales e relaxar na natureza.

Com acomodações para todos os gostos, de cabanas geodésicas a uma luxuosa fazenda de estilo gregoriano, o local conta com seu próprio pub e restaurante com comida local. Outro destaque é uma sauna de cedro incrustada na floresta.

Uma vez lá, o visitante pode aproveitar diversas opções de pubs e restaurantes para saborear a comida local. Há pacotes de isolamento que incluem cesta diária de café da manhã, bem como almoço e jantar entregues nos apartamentos dos hóspedes.

