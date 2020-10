Filho de Elba Ramalho e Mauricio Mattar processa maternidade que permitiu que Giovanna Ewbank tirasse foto com o filho

16/10/2020 | 14:10



Eita! Luã Yvis, filho de Elba Ramalho e Mauricio Mattar, está processando o mesmo hospital onde Giovanna Ewbank deu à luz seu terceiro filho com Bruno Gagliasso, em julho desse ano. Segundo informações da revista Veja, Esmeralda, a filha de Luã, nasceu em abril, mas ele foi avisado pelo local de que não poderia tirar fotos no quarto - uma regra imposta por conta da pandemia do coronavírus.

Depois de quatro meses, o músico acabou vendo a foto de Gioh com Zyan no colo e que foi clicada no mesmo local. Agora, Luã e a esposa, Amanda Mezkta, entraram com um processo contra esse hospital, localizado no Rio de Janeiro, alegando que ambos tiveram trato distinto por não serem tão famosos.

Em conversa com a revista, Luã disse o seguinte:

- Não tenho nada contra o Bruno ou a Giovanna, admiro os dois. Meu problema é com a maternidade.

O casal já venceu em primeira instância e, caso a sentença seja confirmada, pode receber 40 mil reais.