São Paulo lança plano de retomada econômica pós-pandemia

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



16/10/2020 | 13:42



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou o lançamento do Plano 21-22 de retomada econômica no pós-pandemia e que busca atrair o investimento de R$ 36 bilhões nos próximos dois anos e a geração de 2 milhões de novos empregos em quatro anos. “O objetivo do plano é crescimento econômico e a geração de emprego e renda, por meio da atração de investimento privado internacional e multinacional. Envolve linhas de trem, metrô, rodovias, aeroportos, entre outros setores”, afirmou Doria.

O projeto foi coordenado pelo secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. Como forma de atrair investimento o governo criou 19 projetos de concessões e PPPs (Parcerias público-privadas) que beneficiarão 14 polos de desenvolvimento, entre eles tecnologia, comércio, serviços, indústria, infraestrutura, turismo e agricultura. Cerca de 84% do volume de investimentos devem ser em obras de infraestrutura entre elas ferroviária, aeroportuária e rodoviária. Também estão previstos aportes em segurança, lazer, educação e meio ambiente por meio dos parques estaduais.

O plano também oferece medidas de incentivo com simplificações tributárias, modernização regulatória e desburocratização. “Teremos um impulso grande para retomada da economia nesse pós-covid”, afirmou Meirelles.

Maiores detalhes serão apresentados dentro de 10 dias para investidores estrangeiros de diversos países nos cinco continentes, garantiu Doria.