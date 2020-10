Chadwick Boseman não deixa testamento e viúva entra na Justiça para ter direito à herança

16/10/2020 | 13:10



A morte repentina de Chadwick Boseman, infelizmente, deixou espaço também para uma briga judicial. Segundo informações do site The Blast, o ator não deixou um testamento antes de morrer, o que fez com que sua esposa Taylor Simone Ledward entrasse com um processo no Tribunal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, para ter direito à herança que o artista deixou.

Segundo documentos oficiais obtidos pelo veículo, o astro de Pantera Negra morreu sem um testamento legal. Por isso, Ledward pediu a um juiz para ser considerada uma testamenteira, ou seja, alguém que possa cumprir os últimos desejos do testador. Isso significa que ela também pode distribuir a herança de Chadwick para a família dele, por exemplo.

Como você viu, Chadwick Boseman morreu inesperadamente no dia 28 de agosto, aos 43 anos de idade. O ator lutava contra um câncer no cólon há quatro anos e infelizmente não resistiu. Sua morte chocou, ainda, porque ele nunca havia falado sobre sua doença publicamente, o que gerou uma grande e triste surpresa no mundo do entretenimento.