16/10/2020 | 12:07



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 80,4 em setembro para 81,2 em outubro, segundo levantamento preliminar divulgado nesta sexta-feira, 16. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta marginal do indicador a 80,5. O chamado índice de expectativas avançou de 73,6 em setembro para 78,8 em outubro, mas o índice de condições atuais diminuiu de 87,9 para 84,9 no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.