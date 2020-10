Após mostrar sósia de Gusttavo Lima, influenciadora apontada como affair do cantor se pronuncia: - Loucura total

16/10/2020 | 12:10



A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita está dando o que falar. Assim que foi divulgada, muitos rumores sobre o motivo surgiram, inclusive de que a influenciadora digital Huma Kimak teria sido o pivô do término. Nas redes sociais, ela chamou a atenção recentemente por aparecer com um sósia do cantor e agora, na ultima quinta-feira, dia 15, recorreu ao Instagram Stories para desabafar sobre as acusações.

- Isso que está acontecendo é uma loucura total. Eu já falei, vocês já sabem, quem estava comigo no vídeo é o meu namorado. Por acaso ele tem barba e um sinal [no rosto], e aí confundiram ele.

Huma, na sequência, falou sobre algumas notícias que estão sendo publicadas a seu respeito. Segundo ela, o nome do namorado é Marcos, e não Lucas, como foi noticiado por alguns veículos.

- De verdade, eu nem queria estar expondo meu relacionamento dessa forma porque ele é novo. Eu acabei de começar e eu estou nessa loucura.

Por fim, ela falou sobre os inúmeros ataques que recebeu nas redes sociais, inclusive de mulheres.

- O que me deixa muito triste é saber que muitas, muitas mulheres estão me detonando e nem me conhecem. Eu sou mulher, sei tudo que a gente passa. [Então] tome muito cuidado porque você não sabe da vida da outra pessoa, não sabe o que ela está vivendo, um simples comentários pode causar um dano muito maior do que você imagina.

O anúncio de separação de Gusttavo e Andressa aconteceu no dia 9 de outubro e, desde então, ambos já se pronunciaram sobre o assunto e até mesmo falaram sobre pensão. O nome de Huma surgiu na polêmica quando uma seguidora comentou o seguinte:

Fico muito decepcionada em saber que uma amazonense foi a destruição de uma família. Me perdoe, mas estou com a Andressa Suita.

Em seguida, a influenciadora rebateu:

Nunca nem vi o Gusttavo Lima. Não sei de onde tiram tanta criatividade.

Detalhes sobre a separação

Após se pronunciar nas redes sociais, Gusttavo Lima deixou a mansão que morava com a família em Goiânia. A informação é do jorna Extra, que também noticiou que o ex-casal já começou a cuidar da parte burocrática da dissolução do casamento.

Juntos há oito anos, Gusttavo e Andressa são pais de dois meninos, Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois anos. O jornal também afirmou que o cantor deixou a residência, localizada em Goiânia, para morar sozinho na fazenda dele, em Boa Vista, também em Goiás.