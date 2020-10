Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



16/10/2020 | 10:48



Localizado no Pacífico Central, o Havaí é um arquipélago vulcânico isolado que pertence aos Estados Unidos. O destino é conhecido por suas ilhas tomadas de verde, com penhascos, cachoeiras, florestas tropicais e praias onde quebram ondas ótimas para a prática de surfe.

As ilhas mais turísticas do arquipélago são Oahu, onde fica a capital Honolulu; Havaí, palco de vulcões espetaculares; Kauai, tão tomada de verde que é chamada de Ilha Jardim; e Maui, com parques e vistas de tirar o fòlego.

Veja fotos incríveis do Havaí que o Rota de Férias selecionou.

Fotos incríveis do Havaí