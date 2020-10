Mauricio Manieri fará live amanhã

Da Redação



16/10/2020 | 10:33



Para celebrar as inúmeras manifestações de carinho e apoio recebidas no último mês de fãs e amigos, o cantor de São Bernardo Maurício Manieri fará uma live especial, amanhã, às 19h, de casa. A transmissão será feita pelo seu canal do YouTube.

“Não tenho palavras para expressar minha emoção e gratidão pelo tanto que eu e minha família recebemos de amor, apoio e carinho no último mês. Essa live é uma tentativa de transmitir tudo isso de volta, é uma forma de agradecer por tudo”, emociona-se Manieri.

Afastados dos compromissos, o cantor segue em repouso absoluto há cerca de um mês, após ser submetido a um cateterismo. A equipe médica diagnosticou a obstrução de duas artérias coronárias. Desde a saída do hospital Manieri se recupera em casa, junto a familiares e amigos próximos.

No repertório da live canções que marcaram a história e a vida de Manieri, que constam em Classics, gravado no ano passado no Teatro Bradesco, em apresentação com ingressos esgotados e convidados especialíssimos como Chitãozinho & Xororó, Daniel, Alexandre Pires, Jon Secada, Gilbert e Ivete Sangalo.