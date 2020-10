Marido de Patricia Abravanel, Fábio Faria é diagnosticado com coronavírus

16/10/2020 | 09:11



Fábio Faria, marido de Patricia Abravanel e genro de Silvio Santos, revelou através de um vídeo no Twitter, postado no dia 15 de outubro, que testou positivo para o coronavírus após ter alguns sintomas da doença.

-Mantendo nossa conversa franca e aberta, quero falar com vocês em primeira mão. Semana passada, participei de um jantar e após esse jantar alguns participantes testaram positivo para o coronavírus. Eu estou fazendo testes semanais, fiquei me observando, coloquei um termômetro no bolso, e vendo se tinha algum sintoma. Ontem, no fim da tarde, cheguei em casa com febre de 37,1º, e também com dor de cabeça. Eu fiz o teste ontem, aquele do dedo, e deu negativo. Depois fui no hospital, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje também e deu negativo. Mas após isso acabou de chegar o PCR dando positivo. Eu quero dizer que eu estou muito bem, saúde boa, dor de cabeça foi embora. Já estou com zero sintoma, praticamente estou assintomático. Vou continuar cumprindo minha agenda integral, em home office, cumprindo as regras do ministério da saúde e logo estou de volta. , declarou o Ministro das Comunicações.

Ele não informou se a esposa e seus filhos também testaram positivo para a doença. Patricia Abravanel também não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.