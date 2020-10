Luísa Sonza faz desabafo na web: Vai passar, às vezes por cima de você

16/10/2020 | 08:10



Luísa Sonza usou o Twitter na última quinta-feira, dia 15, para fazer um desabafo. Ela, que tem sofrido críticas e ataques desde que assumiu namoro com Vitão, em setembro, não especificou sobre ao que estava se referindo, deixando os fãs preocupados.

Relaxa, tudo vai passar. Às vezes por cima de você, mas passa, escreveu a cantora.

Vitão também tem sido algo de ataques nos últimos meses. No fim de semana, o cantor foi trolado em um vídeo por um grupo de rapazes que diziam seus fãs. Na publicação, eles gritavam a frase meu casal, que Vitão teria deixado numa foto antiga de Luísa e Whindersson no passado. Constrangido, Vitão fica sem reação com a pegadinha dos rapazes. A cantora afirmou que a frase que circula nas redes sociais é falsa e o namorado nunca havia deixado a mensagem para os dois. Whindersson Nunes até chegou a defender Vitão no Twitter, dizendo que não concorda com ninguém sendo constrangido na rua.

Luísa também virou assunto depois do fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Felipe Neto até chegou a comparar o tratamento dado ao cantor pelos seguidores depois dele comunicar o fim do casamento, com a reação da internet após Luísa se separar de Whindersson e revelar namoro com Vitão.