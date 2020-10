Não politizem a vacina!

Do Diário do Grande ABC



Tudo o que o Brasil não precisa neste momento crítico da pandemia, quando contabiliza 152.460 vítimas fatais atribuídas às complicações da Covid-19, 2.656 delas somente nas sete cidades do Grande ABC, é que suas principais autoridades resolvam fazer política com a vacina que promete livrar o País, e o mundo, da ameaça do novo coronavírus. Por mais absurdo que possa parecer, é exatamente esta a encruzilhada em que se encontram o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). Que recuem, pois, o mais rápido possível, ao caminho da sensatez, em nome da saúde de todos os brasileiros.

O clima esquentou diante da hipótese de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) impor dificuldades para aprovar a aplicação no País do imunizante que foi sintetizado por laboratório chinês e está em avançado estágio de testes no Brasil com o apoio do governo paulista, cujo titular é, por questões absolutamente políticas, notório adversário do governo federal.

Barrar uma vacina por questões políticas ou ideológicas – quem leu o livro de memórias no poder do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Um Paciente Chamado Brasil: Os Bastidores da Luta Contra o Coronavírus, fica sabendo que o núcleo duro do governo federal acredita, entre outras teorias conspiratórias, que o vírus foi criado em laboratório pelos chineses comunistas para acabar com os governos de direita nas Américas – enquanto pessoas morrem à espera da imunização é crime de lesa-humanidade.

Se ao menos um dos testes das vacinas contra o novo coronavírus mostrar ser eficiente – e, sobretudo, seguro – para imunizar a população, não há razão plausível para que a Anvisa retarde a autorização para que seja usado no Brasil, seja o composto da origem que for. Este não é momento de se pensar em política, mas de evitar, com toda a presteza possível, que os números de casos do novo coronavírus permaneçam crescendo. Juízo, sr. ministro da Saúde. Juízo, sr. governador do Estado. Ambos sabem da responsabilidade que têm nos ombros.