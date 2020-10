Conselheiros cobram melhor estrutura em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/10/2020 | 00:01



Conselheiros tutelares do Conselho Tutelar 1 de Santo André, no Centro, denunciam série de problemas estruturais, que, segundo os servidores, têm afetado o atendimento à população. Localizado na Rua Abílio Soares, 573, o equipamento ocupa um imóvel antigo com problemas de infiltração e na instalação elétrica, alegam os profissionais.



Uma conselheira, que preferiu não se identificar, relatou que na área externa do imóvel, um pedaço do forro de gesso caiu e foi colocado no local apenas pedaço de madeira. O incidente ocorreu há quatro meses. No dia 30 de setembro, descarga elétrica queimou o modem e o conselho ficou sem internet até o dia 9 de outubro. O sinal foi restabelecido, mas, após o último feriado, novamente não havia conexão. Sem internet, os conselheiros não conseguem acessar o sistema onde registram as ocorrências nem encaminhar qualquer tipo de informação para o Fórum, tão pouco receber as denúncias de violações aos direitos das crianças e dos adolescentes que são feitos por meio do Disque 100.



A fiação antiga do imóvel também tem causado problemas diversos, desde a queima de lâmpadas até o fechamento do equipamento por receio de curto-circuito. Além disso, o problema impossibilita ligar os computadores de atendimento na única sala com ar-condicionado por falta de cabeamento adequado. Uma árvore na entrada, com os galhos encostando nos fios, é apontada como a possível causa dos problemas na internet, mas a poda solicitada à administração não foi realizada, afirmam os conselheiros.



Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que desconhece tais ocorrências. É importante que o conselho em questão solicite as providências por meio de ofício à Secretaria de Cidadania e Assistência Social, como é de praxe. A partir desta comunicação oficial será possível dar os devidos encaminhamentos.



Quanto à reclamação sobre a árvore, o DMAV (Departamento de Manutenção de Áreas Verdes) fará uma vistoria no local para solicitar o serviço de poda junto à Enel, já que a árvore tem os galhos em conflito com a rede elétrica.



A Vivo, provedora da internet no local, informou que atua para regularizar o serviço no menor prazo possível.