O sofrimento do imigrante italiano

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/10/2020 | 00:01



Em 1920 viviam-se os duros anos do pós-guerra e o novo mundo necessitava de mão de obra. O Brasil também precisava de mais trabalhadores, já que a libertação oficial da escravatura ia longe.

Uma comissão italiana sabia que o sofrimento do seu povo vivido internamente numa Itália destroçada continuaria lá fora. Houve quem alertasse para isso. Mas não se impediu a vinda de levas e levas de irmãos para labutar na lavoura do Interior de São Paulo e outras plagas.

No artigo que se segue, Giuseppe De Michelis, comissário geral da emigração na Itália, alertava para o drama a ser enfrentado pela italianidade no Brasil.

Sua fala, distribuída pelas agências noticiosas e publicada nos jornais brasileiros, traça um panorama de época. Era outubro de 1920.





Propagandistas mercenários

Depoimento: Giuseppe De Michelis*

O governo italiano não impede de maneira nenhuma a emigração individual para o Brasil, a qual é absolutamente livre de fiscalização oficial.

A intervenção do governo somente se faz sentir quando se trata de levas em massa dos imigrantes, oferecendo-se a estes, além de passagens gratuitas e de outras vantagens, a internação, por agrupamentos, nas fazendas.

O Brasil é o único País que usa esse sistema e que emprega vários meios para atrair imigrantes, seja pagando propagandistas, seja subvencionando companhias de navegação. Isso põe o governo italiano na condição de exercer severa fiscalização, a fim de evitar que os colonos sejam enganados por propagandistas mercenários.

Reconheço que o Brasil é um País dotado de imensas riquezas naturais, apenas começadas a explorar, e de grande futuro.

As zonas mais adaptáveis para a emigração italiana são as meridionais, inclusive os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

São Paulo é que se preocupa atualmente de atrair os emigrantes para a cultura do café, tendo no seu orçamento uma verba para oferecer viagens gratuitas a 50 mil imigrantes.

Inquéritos foram realizados, verificando-se que as condições dos imigrantes eram muito variáveis, e geralmente não favoráveis.

O governo italiano deve pedir que sejam dadas garantias sérias sobre emigrantes, assegurando uma regular tutela, sobretudo no que concerne ao direito domiciliar efetivo, assistências médica e escolar, o auxílio de sociedade de trabalho, a melhoria da situação econômica, a fiscalização dos contratos com os patrões e a aquisição das terras e dos inspetores da imigração.

O governo italiano favorecerá as iniciativas e os empreendimentos em que ao trabalho esteja associado o capital, por meio de técnicos italianos.

O governo italiano favorecerá a saída dos emigrantes, no interesse dos dois países, com a condição de que seja estabelecido um leal entendimento de colaboração entre os dois governos, criando-se um contrato de trabalho que suprima os meios artificiais, inadmissível entre sociedades civilizadas.

Nota da Memória – Basta ouvir um filho mais idoso dos imigrantes italianos pioneiros para saber que as preocupações do comissário no longínquo ano de 1920 não foram devidamente levadas em consideração.

Sofridos, o italiano e os demais imigrantes foram obrigados a criar soluções, exemplificadas nas sociedades particulares de mútuo socorro, várias das quais criadas no Grande ABC, e duas delas mantidas até hoje, com outros objetivos.

(*) O Estado de S. Paulo, 18-10-1920, p. 2

