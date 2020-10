Copa Paulista 2020 confirma equipes participantes e detalhes de disputa da competição

Do Diário do Grande ABC



16/10/2020 | 07:05



A Federação Paulista de Futebol definiu detalhes sobre a disputa da edição deste ano da Copa Paulista. Um conselho técnico foi realizado por meio de videoconferência e estabeleceu informações sobre como, quando e quem irá fazer parte da disputa.

Os jogos estão agendados para começar em 4 de novembro, com o segundo e último jogo da final sendo previsto para 23 de dezembro.

A competição terá a participação de 20 clubes, com o Grande ABC sendo representado pelo São Bernardo e o Água Santa, de Diadema – ambos já estão treinando de olho nas partidas a serem disputadas. As equipes foram divididas em cinco grupo regionalizados: Grupo 1 (Botafogo, Marília, Novorizontino e Rio Preto), Grupo 2 (Atibaia, Comercial, Ferroviária e Velo Clube), Grupo 3 (Inter de Limeira, Osasco Audax, Primavera e XV de Piracicaba), Grupo 4 (Juventus, Ponte Preta, Portuguesa Santista e São Bernardo) e Grupo 5 (Água Santa, Guarani, Nacional e Portuguesa).

As partidas ocorrem em turno e returno. Se classificam para as oitavas de final os três que mais pontuarem e o melhor quarto colocado geral. A agenda completa da Copa Paulista 2020, incluindo as datas de estreia dos times da região, será revelada nos próximos dias. No ano passado, o São Caetano, que não participa nesta temporada, foi o campeão.