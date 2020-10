Obituário - 16 de outubro

Ademir Medici



16/10/2020



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 10 de outubro

Maria Hilda da Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em São Paulo.



João Dias de França, 69. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, 12 de outubro

Bernard Robin Carneiro de Rezende, 30. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Técnico em química. Dia 12. Memorial Planalto.



Santo André, terça-feira, dia 13 de outubro

Ana Mamprim Gazi, 99. Natural de Araras (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mariano Francisco Teixeira, 93. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Regina Panighel Negrini, 86. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Nunes Brasil, 80. Natural de Tavares (Paraíba). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Antonia Grisende, 80. Natural de Pinhalzinho (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Cosso, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Maria Nunes Almeida e Silva, 71. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva, 69. Natural de Isaias Coelho (Piauí). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeanice dos Santos Veronezi, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roseli Medina, 59. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 10 de outubro

Luzia Ortiz Bernardinetti, 85. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Massamu Kido, 79. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Valdir Lopreto, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Carlos Humberto Monegatto, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Ana Maria Ramires de Oliveira, 71. Natural de Ubirajara (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Ubirajara (São Paulo).



São Bernardo, domingo, dia 11 de outubro

João Pereira Neves, 83. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério Caminho do Céu.

Clóvis Alves da Silva, 77. Natural de São Bernardo. Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Dorival Cramatico, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

José Alberto Gomes Ferreira, 68. Natural de Ibimirim (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, 12 de outubro

Luiz Francisco de Oliveira, 83. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 13 de outubro

Sylvio Simeoni, 98. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Zelmira Cavaglieri, 96. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Zelina Roza do Carmo Gonçalves, 93. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.

Wanda Castoldi Lopes, 92. Natural da Itália. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Messias Tavares de Souza, 91. Natural de Canhoba (Sergipe). Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 12. Vale da Paz, em Diadema.

Maria Vicentina da Silva Lucas, 82. Natural de São José da Lagoa (Minas Gerais). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luccas Blanco, 89. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



MAUÁ

Mauá, segunda-feira, dia 12 de outubro

José Antonio Vitorino, 60. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Edgar da Silva, 56. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Alan Souza de Brito, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 13 de outubro

Nivaldo Molinari, 79. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Jorge Benedicto Macedo, 77. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Bocainba, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Aryldo Paprotzki, 67. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia,

Iria Gonzaga de Barros Souza, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 14 de outubro

Leonidia Silva D’Molla, 89. Natural de Pedralva (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Francisca Mouzinho de Pinho, 77. Natural de Farias Brito (Ceará). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Cemitério São José.