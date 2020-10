Mês derradeiro para campanha eleitoral

Raphael Rocha



16/10/2020 | 00:11



A campanha eleitoral entra em seu mês derradeiro e decisivo, ainda com clima de pouca empolgação entre os candidatos. A pandemia naturalmente reduziu o volume das empreitadas, seja pela questão financeira ou pelo fato de alguns ainda prezarem pelo distanciamento físico. Porém, a expectativa dos coordenadores das principais campanhas do Grande ABC é a de que o processo eleitoral ganhe corpo. Até pela ausência de aportes financeiros, alguns dos prefeituráveis optaram por disparar o volume econômico na reta final. Será o momento de aumento da presença de bandeiras, carros de som e demais materiais políticos espalhados nas sete cidades – o que se vê, por enquanto, são os adesivos em carros.

Promessa de campanha

Ao menos quatro funcionários do Paço de Santo André, três deles de carreira e um comissionado, reclamaram aos superiores, nos últimos dias, de que foram assediados por interlocutores de um dos prefeituráveis. O modus operandi: por meio de ligações telefônicas, exigem o fornecimento de dados internos da administração. Ante a recusa, os servidores passam então a ser ameaçados de retaliação a partir de janeiro de 2021.

Ato falho – 1

O ex-prefeito de Mauá Donisete Braga (PDT), candidato na eleição deste ano, ingressou com representação contra o atual chefe do Executivo, Atila Jacomussi (PSB), alegando que o socialista abandonou a administração para fazer campanha durante o expediente. Em sua página no Facebook, diz que, quando geriu a cidade e foi candidato à reeleição, em 2016, se licenciou e indicou o vice para tomar conta do município. Mas há um ato falho nessa história toda. O vice de Donisete era Helcio Silva (PT), que havia renunciado à função em 2013 para exercer mandato de deputado federal. Ou seja, na maior parte de seu mandato, Donisete não tinha um vice.

Ato falho – 2

Na campanha, não poderia ter deixado o governo para o então presidente da Câmara, Marcelo Oliveira (PT), segundo na linha sucessória, porque o petista concorria à reeleição ao Legislativo – hoje Marcelo Oliveira é o prefeiturável petista. Mas ele buscou um artifício jurídico para sair do Paço sem nomear Marcelo. Ele indicou Helcio Silva (PT), seu ex-vice, como secretário de Assuntos Jurídicos e, assim, entregou a cadeira ao aliado. Donisete sugere que Atila se licencie do cargo de prefeito e deixe o posto para Alaíde Damo (MDB), sua vice, em uma provocação clara, já que Atila e Alaíde se tornaram inimigos políticos depois das prisões do socialista.

Esqueceram de mim

O vereador Jorge Kina (PSDB), de Santo André, lançou seu material de campanha impresso e divulgou nas ruas da cidade. Mas o informe chamou atenção para um fato: não traz o nome do prefeito Paulo Serra (PSDB). Há apenas uma imagem do chefe do Executivo, escondida e pequena, no verso do informativo – Paulo está de máscara e juntamente com diversos apoiadores do governo.

Crítica

Prefeiturável do PDT em Diadema, o vereador Ronaldo Lacerda partiu para cima da usina de incineração de lixo, em projeto capitaneado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) junto do governo de Lauro Michels (PV). “Instalar uma usina de recuperação de energia de resíduos sólidos em nosso território, sem que a sociedade tenha sido ouvida, sem estudos de impacto, é uma vergonha. O Lauro deixa para a próxima administração e para a população uma herança maldita”, disparou.