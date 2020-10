Do Diário do Grande ABC



15/10/2020



O São Caetano não consegue encontrar um bom futebol na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Tanto que foi dominado pelo Pelotas na tarde desta quinta-feira (15), no Rio Grande do Sul, e perdeu por 3 a 1, pela sexta rodada.

O caminho na competição nacional tem sido nada animador - e um tanto quanto vergonhoso. Em cinco jogos, acumula três derrotas e dois empates, somando apenas dois pontos e aparecendo na última colocação do grupo 8. Entre oito times, quatro se classificam para a próxima fase. O time gaúcho soma 10 pontos, em segundo lugar.

Os gols do time da casa foram marcados por Marcão (por duas vezes) e Juliano, este último tendo convertido cobrança de pênalti no segundo tempo. O Azulão descontou com Lucas Limão, que fez um golaço em cobrança de falta.

O próximo compromisso do São Caetano pela Série D está agendado para domingo, quando recebe o Joinville no Estádio Anacleto Campanella.