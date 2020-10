Bayern de Munique bate time da 5ª divisão em estreia na Copa da Alemanha

15/10/2020 | 17:57



Sem sustos, o Bayern de Munique estreou com vitória na Copa da Alemanha. Nesta quinta-feira, o campeão europeu contou com uma formação mista para derrotar o modesto Düren, da 5ª divisão, por 3 a 0, fora de casa, e avançou à segunda fase da competição nacional. Eric Maxim Choupo-Moting foi o destaque da partida, com dois gols.

Um dos reforços para a temporada europeia, e apresentado no começo da semana, o atacante camaronês não decepcionou em sua tarefa de ser o reserva de Robert Lewandowski. Logo em sua estreia, balançou as redes duas vezes. Também contratado recentemente, o brasileiro Douglas Costa esteve em campo como titular, porém sem balançar as redes.

Contra um rival que disputa uma liga amadora na Alemanha, o Bayern controlou o jogo com facilidade e abriu o placar aos 23 minutos. Choupo-Moting se esticou na área para completar cruzamento da direita para as redes. Na sequência, o mesmo atacante sofreu falta dentro da área. Thomas Müller cobrou a penalidade e ampliou a vantagem .

Antes do intervalo, Douglas Costa quase anotou o terceiro. Aos 44, o meia-atacante brasileiro arrancou pela esquerda, entrou na área e bateu de trivela, exigindo bela defesa do goleiro rival.

No segundo tempo, o Bayern ampliou o domínio e praticamente não deu chances ao adversário. Foram seguidas chances perdidas até que Choupo-Moting anotasse o terceiro gol, aos 30 minutos. Pouco antes do fim, Javi Martínez teve chance de marcar o quarto gol ao escorar de cabeça e acertar a trave, quando o goleiro já estava batido na jogada.

O adversário do Bayern de Munique na segunda fase da Copa da Alemanha ainda não foi definido.