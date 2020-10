8 castelos espetaculares de Portugal

Redação

Do Rota de Férias



15/10/2020 | 17:48



O Alentejo, em Portugal, é famoso por seus vinhos e pelas paisagens rurais, que incluem campos verdejantes, extensos vinhedos e vilarejos. Uma vez na região, o viajante se depara também com uma série de construções cheias de histórias para contar. Há igrejas antigas, conventos centenários e, principalmente, castelos medievais espetaculares.

São tantas opções que é possível montar um roteiro especialmente focado em conhecer o patrimônio arquitetônico local, que guarda não apenas a história de Portugal, mas um pouco da sua cultura. Confira alguns castelos para conhecer no Alentejo:

Castelos para conhecer no Alentejo

Arraiolos

Este é um dos poucos castelos no mundo com arquitetura circular. Só por essa característica, já vale conhecê-lo. Situado a apenas 20 minutos de Évora, principal destino do Alentejo, fica no topo do Monte de São Pedro, rodeado por uma muralha em forma de elipse. Além de visitar o castelo, é possível apreciar uma bela visão de 360º dos campos da região.

Beja

Localizado mais ao sul da região, o Castelo de Beja tem como destaque uma torre com 40 metros de altura. Apesar do tamanho e da imponência, é fato que sua estética não é das mais apreciadas.

De qualquer forma, o viajante pode subir seus 200 degraus para conferir uma bela vista. A torre é composta por três salas, que contam com elementos de inspiração muçulmana, romana medieval e manuelina.

Elvas

Este castelo é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente às demais construções históricas de Elvas. Ele é um dos melhores exemplares da arquitetura militar portuguesa.

A própria cidade foi desenvolvida como uma fortaleza, por conta de sua proximidade com a Espanha. Além do castelo, os turistas podem explorar diversos fortes e fortins na cidade.

Estremoz

Atualmente, o Castelo de Estremoz abriga uma pousada. Mesmo quem não é hóspede, porém, pode conhecê-lo. O destaque é a Torre das Três Coroas, com 27 metros de altura e feita de mármore branco.

Ao lado do castelo fica uma estátua em homenagem à rainha Santa Isabel, conhecida pelo milagre de haver transformado moedas em rosas no século 14.

Evoramonte

Para quem gosta de construções diferentes, o Castelo de Evoramonte é perfeito. Formado por quatro torreões arredondados, conta com três pisos nobres no estilo do Renascimento Italiano. Além disso, suas salas monumentais têm abóbadas góticas impressionantes.

Marvão

A poucos quilômetros de Castelo de Vide, o Castelo de Marvão fica no ponto mais alto da Serra de São Mamede, a 843 metros de altitude. Do topo de sua torre, em um dia claro, é possível ver até mesmo a Espanha. Ele também impressiona por seu excelente estado de conservação e pelas extensas muralhas.

Monsaraz

Este é um dos típicos vilarejos cheios de charme do Alentejo, cujo castelo tornou-se um ponto turístico bastante popular na região. Isso porque, ao visitar a construção, o visitante avistar o Alqueva, maior lago artificial da Europa. Ao pôr do sol, a paisagem fica ainda mais impressionante.

Montemor-o-Novo

Esta vila conta com um castelo construído sobre as ruínas de uma fortificação muçulmana. Embora seu estado atual não se compare ao da estrutura original, a importância histórica permanece: ele sobreviveu ao terremoto de 1755 e a invasões francesas, além de ser palco dos últimos preparativos para a travessia marítima de Vasco da Gama para a Índia.

Castelos e palácios mais lindos do mundo

Desde a Idade Média, os castelos e palácios são símbolos de luxo e poder. Na Europa e na Ásia é possível encontrar dezenas de construções com modelos e formatos diferentes. Para você conhecer mais sobre alguns palácios que existem no mundo, o Rota de Férias separou uma lista desses monumentos. Confira no álbum: