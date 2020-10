15/10/2020 | 16:10



Paolla Oliveira e Douglas Maluf apareceram com alianças semelhantes na mão esquerda. Os pombinhos, que assumiram o namoro no Carnaval deste ano, surpreenderam os fãs mais atentos ao surgirem em diferentes vídeos com os anéis. Sempre muito discretos, Paolla e Douglas não são de expor o relacionamento nas redes sociais.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a empresária da atriz, Mariana Nogueira, negou que as joias tenham relação com um possível noivado.

Informação sem nenhum fundamento, garantiu.

Recentemente, Paolla ainda apareceu ao lado da pequena Fernanda, filha de Douglas.