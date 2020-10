Maisa Silva anuncia projeto com a Netflix e abre o jogo sobre transição capilar: - Eu tive que aprender a me perdoar

15/10/2020 | 15:11



Recentemente Maisa Silva anunciou que não faria mais parte do SBT, emissora onde trabalhou desde o começo de sua carreira. Porém, isso não significa que a apresentadora está de férias: por meio de seu Twitter, ela anunciou que fará um próximo projeto para a Netflix!

Vou apresentar o TUDUM esse ano! Muito feliz e grata, disse, fazendo referência ao evento do serviço de streaming que, no ano passado, trouxe os protagonistas de Para Todos os Garotos Que Já Amei.

Por conta da pandemia, o evento este ano será virtual, transmitido pelo YouTube da Netflix Brasil, e acontecerá entre os dias 3 e 5 de novembro.

Além de apresentar, Maisa deve conversar com Joel Courtney de A Barraca do Beijo, Ashley Park e Lucas Bravo de Emily em Paris e o cantor Emicida - com mais atrações para serem anunciadas!

Demais, né?

Transição capilar

Em conversa com Taís Araújo no Superbonita, programa do GNT que foi ao ar na última quarta-feira, dia 14, ela contou que algo que desaprendeu nessa quarentena foi a usar química em seu cabelo:

- Acho que a química no cabelo. A minha mãe fez [escova] progressiva muito nova e ela passou pela transição capilar. Agora eu tô na transição capilar. Então eu acho que foi uma coisa que a gente abriu mão juntas! (...) Eu tive que aprender a me perdoar, a perdoar o meu cabelo, fazer as pazes com ele e tem sido muito importante pra mim essa fase.