Thaeme presta apoio à Andressa Suita após separação de Gusttavo Lima

15/10/2020 | 15:10



Thaeme mandou uma mensagem à Andressa Suita após toda a polêmica envolvendo o término do casamento da modelo com Gusttavo Lima. No Instagram, a cantora pediu para que Andressa confiasse em Deus e acreditasse que as coisas irão melhorar em breve.

Você é maravilhosa em todos os sentidos! De uma forma ou de outra, TUDO VAI FICAR BEM! Entregue nas mãos de Deus, que tudo sabe, e que conhece todos os caminhos que virão ainda em nossa vida... Que seja feita a vontade dEle!, escreveu a artista.

Na rede social, o comentário de Thaeme recebeu mais de sete mil e 200 curtidas até o momento desta publicação. Muitas pessoas concordaram com a sertaneja, reforçando que estão ao lado de Andressa neste momento conturbado. Esse apoio é muito importante, né?

Outra indireta?

Alexandre Suita, irmão de Andressa, pareceu dar outra indireta para o ex-marido da influenciadora, Gusttavo Lima. Em seu perfil do Instagram, o rapaz publicou uma foto e recebeu o seguinte comentário:

Gosto dos dois!!! Mas se não deu certo, cada um cuide de sua vida. E sejam felizes!!! E cada um cuide de sua vida. E em briga de marido e mulher, não se mete a colher!

Ironizando, o nutricionista respondeu:

Pegou essa no Google?

Caso você não tenha entendido, recentemente Gusttavo postou algumas frases reflexivas em seu Twitter - e alguns internautas, posteriormente, constataram que esse conteúdo vinha de um site famoso de frases diversas. Que situação, hein?