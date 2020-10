Rainha Elizabeth II faz primeira saída pública desde o início da pandemia

15/10/2020 | 15:10



A rainha Elizabeth II fez sua primeira aparição pública desde o começo da pandemia.

Acompanhada de príncipe William, a monarca, de 94 anos de idade, esteve no Defence Science and Technology Laboratory, em Salisbury, no sul da Inglaterra, e se encontrou com cientistas que está trabalhando contra o coronavírus.

Todos que estiveram próximos de Elizabeth e William, foram previamente testados para Covid-19.

Horas depois da divulgação dos cliques do evento, uma questão chamou a atenção dos internautas: porque ela não usou máscara?

Um representante do palácio disse à People:

Conselho específico foi dado pela equipe médica do palácio e partes relevantes, e todas as precauções necessárias tomadas, trabalhando de perto com o laboratório [visitado].