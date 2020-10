Reino Unido: negociador para o Brexit se diz decepcionado com UE

15/10/2020 | 14:42



Negociador do Reino Unido para o Brexit, David Frost afirmou que está "decepcionado" com as conclusões de uma cúpula da União Europeia, realizada nesta quinta-feira, 15, sobre as negociações bilaterais. "A UE já não está empenhada em trabalhar 'intensivamente' para chegar a uma futura parceria conforme acordado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 3 de outubro", escreveu a autoridade em sua conta oficial no Twitter.

De acordo com Frost, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentará nesta sexta-feira, 16, as "reações do Reino Unido" ao que foi discutido na reunião do bloco europeu. "Também estou surpreso com a sugestão de que, para se chegar a um acordo, todos os movimentos futuros devem vir do Reino Unido. É uma abordagem incomum para conduzir uma negociação", acrescentou Frost.