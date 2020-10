Barnier: queremos acordo pós-Brexit com Reino Unido, mas não a qualquer custo

15/10/2020 | 14:41



Principal negociador da União Europeia para o Brexit - a saída do Reino Unido do bloco europeu -, Michel Barnier afirmou que continuará negociando um tratado comercial entre as duas partes nas próximas semanas. "Faremos tudo o que for possível para chegar a um acordo, mas não a qualquer preço", disse, durante entrevista coletiva.

Barnier destacou que "há prospectos" para um pacto e disse esperar avanços na próxima semana. Ele assegurou que a UE está disposta a fazer esforços para conseguir um entendimento na questão da pesca, um dos principais pontos de impasse. "Se o Reino Unido quiser acesso ao mercado europeu, terá que concordar com igualdade de condições", disse Barnier, que estará em Londres neste fim de semana.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que também participou da coletiva, se disse "muito preocupado" com a falta de progresso nas negociações.