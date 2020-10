BMW inicia a produção do elétrico iX3 na China

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



15/10/2020 | 14:18



A primeira unidade do BMW iX3, versão totalmente elétrica do utilitário esportivo médio alemão, deixou a linha de produção da joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA) em Shenyang, China. O modelo entrou em produção na fábrica BBA Dadong no dia 29 de setembro deste ano.

Além da fabricação inteligente e das tecnologias de ponta, a unidade de produção do BBA em Shenyang, tem um sistema de gerenciamento de qualidade abrangente. Um “conceito especial de defeito zero” assegura que os elevados requisitos do mercado global para mobilidade elétrica sejam atendidos.

A BBA realiza inúmeros testes rigorosos, desde a construção da bateria até o acabamento do carro para garantir o maior grau de segurança do BMW iX3. São realizados 128 testes mecânicos e 994 testes de funcionalidade de software para certificar a alta qualidade das baterias de alta tensão em todo o seu ciclo de vida. Outros 140 testes funcionais verificam todos os aspectos do automóvel durante a aceleração, em particular as condições de estrada e em trechos rochosos. Como resultado, o BMW iX3 se mostrou adequado para todos os tipos de estradas e atende as exigências de diferentes condições de condução.

A planta chinesa produz o utilitário totalmente elétrico na mesma linha do BMW X3 com motor a combustão para garantir um alto nível de eficiência e flexibilidade na produção. Durante todo o projeto BMW iX3, as divisões de pesquisa e produção, compras e produção do BMW Group trabalharam em estreita colaboração com o BBA.