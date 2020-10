Planejamento online e máscaras: como será esquiar em Aspen nesta temporada

Redação

15/10/2020 | 14:18



O complexo de Aspen Snowmass, no Colorado, é um dos queridinhos dos brasileiros quando o assunto é esquiar nos Estados Unidos. Na expectativa de que as fronteiras sejam abertas e que turistas vindos de fora do país ainda possam aproveitar a temporada de inverno de 2021, que vai até abril, a famosa estação de esqui anunciou uma série de protocolos para aumentar a segurança dos visitantes.

“Neste período estressante, a experiência de esquiar parece mais vital que nunca. A neve fofa sob os esquis, as árvores branquinhas, as encostas perfeitamente cuidadas e passar bons momentos nas montanhas ao lado da família e dos amigos são a nossa paixão” diz Alinio Azevedo, brasileiro radicado em Aspen e COO do The Little Nell Hotel Group, divisão hoteleira da Aspen Skiing Company. “Conexão com a natureza e, principalmente, com pessoas é algo que todos desejamos agora” completa.

Como será esquiar em Aspen em tempos de pandemia

O complexo de Aspen Snowmass reúne, em cerca de 2.200 hectares, mais de 40 gôndolas e teleféricos, 13 pontos de acesso e cerca de 20 restaurantes nas montanhas. É um espaço enorme e, mesmo assim, Azevedo indica que a estrutura local pode não ser suficiente para atender aos requisitos de distanciamento social e permitir que todos acessem as pistas ao mesmo tempo.

“Até os après-ski dos hotéis The Little Nell e Limelight Snowmass, por exemplo, serão limitados aos hóspedes. Por isso, planejar-se com antecedência, principalmente para os brasileiros, que normalmente esquiam em janeiro e fevereiro, é mais importante que nunca”, completa Azevedo.

Para ajudar os viajantes nesse sentido, Aspen Snowmass anunciou algumas novidades para a temporada 2020/2021 de esqui. Confira:

Planejamento online e Aspen Snowmass App

A atual temporada em Aspen Snowmass será marcada pela expansão dos serviços digitais para evitar o contato pessoal e agilizar os processos de compra dos tíquetes que dão acesso às pistas. O site e o aplicativo do complexo foram aprimorados para que os visitantes planejem e gerenciem toda a viagem digitalmente.

Por meio do app, por exemplo, será possível acessar diversos serviços, como fazer agendamentos na escola de esqui, estender o período dos ingressos para as montanhas, comprar equipamentos e roupas e pedir delivery de restaurantes.

Funcionamento de gôndolas e teleféricos

Será exigido o uso de máscaras nas gôndolas e teleféricos. O intervalo de embarque será maior que a média, mas, ainda assim, o tempo de viagem até as pistas levará no máximo 15 minutos, de acordo com nota oficial divulgada pelo complexo de Aspen Snowmass.

Divulgação Aspen Snowmass, no Colorado

Além disso, o acesso à cada gôndola ou teleférico será liberado apenas para famílias ou grupos que se sentirem confortáveis em embarcar juntos. Quem preferir, poderá usar gôndolas parcialmente ocupadas.

Além disso, todas as cabines das gôndolas e teleféricos serão desinfetadas ao menos duas vezes por dia, e as janelas permanecerão abertas para garantir a ventilação. Equipes tentarão assegurar que o distanciamento social e o número máximo de pessoas sejam respeitados em espaços fechados.

Aluguel de equipamentos

A Four Mountain Sports, única locadora com unidades nas bases de todas as montanhas de Aspen Snowmass, continuará oferecendo o armazenamento e transporte de esquis sem nenhum custo adicional.

Para aumentar a segurança, a loja implementará opções como o Skip A Day, no qual esquiadores que adquirirem quatro ou mais dias de aluguel de equipamento poderão atrasar a devolução sem a necessidade de retornar à loja física durante a estada.

Tendas ao ar livre serão erguidas para devolução e será implementado um novo sistema digital que permitirá o uso de smartphones para entrar em filas virtuais e alugar os equipamentos.

Escola de esqui

As aulas de esqui em grupo serão limitadas a cinco pessoas, com exigência de reserva. Haverá check-in de crianças e adolescentes para aulas em grupo, bem como exames médicos diários de todos os profissionais.

Restaurantes em Aspen Snowmass

Esta temporada oferecerá diversas opções de restaurantes nas quatro montanhas de Aspen Snowmass, mas os estabelecimentos trabalharão com capacidade reduzida.

O cardápio de restaurantes inclui os novos High Alpine, em Snowmass, Merry-Go-Round, na Aspen Highlands, e Sundeck na Aspen Mountain, onde serão adicionadas tendas ao ar livre e cadeiras aquecidas.

Haverá ainda maior disponibilidades de itens para viagem nos restaurantes casuais. O aplicativo do destino oferecerá a opção de fazer pedidos com antecedência e as equipes controlarão o fluxo de pessoas nos locais.

Onde ficar em Aspen Snowmass

The Little Nell

Este resort da Relais & Châteaux fica no centro de Aspen. Trata-se do hotel mais exclusivo do destino, com suítes com vistas deslumbrantes, uma vasta coleção de arte espalhada pela propriedade, os restaurantes Element 47 e Ajax Tavern e uma premiada adega, que reúne cerca de 20 mil vinhos.

Limelight Hotel Snowmass

O Limelight Hotel é o meio de hospedagem mais novo do centro de Snowmass Village. Com acesso direto às pistas de esqui, o hotel oferece piscinas e hidromassagem, serviço de ski valet, espaço para as crianças, academia e a parede de escalada interna mais alta do Colorado, com cinco andares, que se exibe na fachada.