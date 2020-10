BCE: há risco de nova onda da covid na Europa, mas manteremos apoio, diz Lagarde

15/10/2020 | 13:45



Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou nesta quinta-feira (15) que a Europa pode ter de enfrentar uma "segunda onda" de casos da covid-19, em meio a novos surtos da doença em vários países do continente. Diante disso, ela comentou que o BCE "fará todo o necessário" para apoiar o quadro, caso a situação econômica se deteriore.

Lagarde tratou do tema durante evento virtual organizado pela CNBC. Na avaliação dela, os países europeus adotaram ações inéditas, no contexto de choque econômico atual. O BCE, por sua vez, adotou medidas para estabilizar mercados, controlar riscos e manter o crédito para a economia real. "As ações têm sido bem-sucedidas", afirmou. Questionada sobre o câmbio do euro, Lagarde apontou que o BCE olha o tema "com atenção", mas disse que não comentaria esse ponto, por não ser o papel do banco central.