Série Dexter é renovada para mais dez episódios sete anos após exibição da última temporada

15/10/2020 | 13:10



Os saudosos fãs já podem comemorar: a série Dexter irá ganhar uma continuação, sete anos após o fim da oitava e última temporada, em 2013! A informação foi confirmada pela emissora original do seriado, a Showtime, através do Twitter, como você pode ver no vídeo abaixo, que conta com a seguinte legenda:

Surpresa, filho da p**a. Ele voltou.

De acordo com o Deadline, a continuação será uma minissérie com dez episódios, que deve começar a ser gravada no início de 2021 e está prevista para estrear no outono dos Estados Unidos no mesmo ano - o equivalente aos meses de setembro a dezembro no Brasil. O site confirma ainda o retorno de Michael C. Hall para o papel do serial killer que dá nome à produção, bem como Clyde Phillips no papel de showrunner, função que ocupou na série original.

Gary Levine, co-presidente de Entretenimento da emissora, ainda teria comentado sobre as condições para que a série fosse retomada, pensando na aceitação do público e no compromisso em entregar uma continuação à altura da trama construída nas oito temporadas do seriado:

Dexter é uma série muito especial, tanto para seus milhões de fãs quanto para a Showtime, já que essa série inovadora ajudou a colocar nossa rede no mapa há muitos anos. Só revisitaríamos esse personagem único se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse verdadeiramente digna da série original e brilhante. Bem, estou feliz em informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall encontraram essa abordagem, e mal podemos esperar para filmá-la e mostrá-la ao mundo.

Ainda não há informações sobre como a minissérie irá retomar a história, que se encerrou com Dexter mudando de identidade para viver um exílio auto-imposto como lenhador em Oregon, após enviar o filho, Harrison, e a namorada, Hannah, para morar na Argentina.

Dexter teve sua primeira temporada exibida em 2006, e contava a história de um técnico forense a serviço da polícia em Miami, na Flórida. Apesar do emprego aparentemente comum ele vivia uma vida dupla e ambígua, atuando secretamente como assassino em série que mata outros assassinos que, por algum motivo, foram soltos pela Justiça. A trama, encerrada em 2013 com oito temporadas e 96 episódios, levou dois Emmys e dois Globos de Ouro ao longo de sua exibição, entre eles o de Melhor Performance de um Ator em Série de Televisão - Drama para Michael C. Hall.