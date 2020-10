Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 12:24



Nesta quarta-feira (14), policiais militares prenderam homem na Rua Julieta, em São Bernardo, que confessou ter roubado diversas casas na redondeza nos dias 12 e 13 de outubro. Pelo menos três famílias foram vítimas do indivíduo, que foi abordado dentro de carro. Ao checar, a polícia descobriu que o veículo também foi alvo de queixa de ações criminosas. Ele confessou os delitos e disse que havia vendido todos os pertences. De acordo com o polícia, o homem tentou subornar os agentes ao oferecer R$ 4.000. Com ele foi encontrado um revólver 38. O indivíduo recebeu voz de prisão por corrupção ativa, foi conduzido ao 5º DP e responderá também por furto qualificado.