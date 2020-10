Romance virtual de Bruna Marquezine e Enzo Celulari esfria e os dois seguem na amizade

15/10/2020 | 12:10



Parece que a relação de Bruna Marquezine e Enzo Celulari não passou de um romance virtual. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, a atriz e o empresário, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, se aproximaram por conta do engajamento e envolvimento dos dois com causas sociais - mas o flerte ficou por aí mesmo.

A publicação afirma que a atriz até pensou em Enzo para viajar com ela e outros amigos em seu aniversário, em agosto, mas acabou optando por comemorar em família, numa casa no Litoral Fluminense. Já as interações nas redes sociais também diminuíram bastante e não há previsão de eles se encontrarem.

Ainda de acordo com o jornal, a proximidade dos dois serviu para fomentar os projetos sociais de Enzo. Mas, segundo pessoas ligadas a ambos, não vai passar disso.

Vale dizer que Bruna e Enzo continuam solteiros. Ele não assume nenhuma relação desde que terminou com a bilionária Victoria Grendene. A atriz, por sua vez, não namora ninguém desde Neymar. Quem sabe surge um romance mais para frente, né?